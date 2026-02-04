SportTorino
Toro sconfitto a Monza, in semifinale di coppa Italia ci va l’Inter
Per i granata in gol il nuovo acquisto Kulenovic
MONZA – Il Meazza è impegnato con i preparativi della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e così Inter-Toro, quarti di finale di coppa Italia, si gioca a Monza. In campo molte novità, l’Inter fa giocare due giovanissimi, il Toro si affida ai nuovi acquisti.
Il primo tempo è tutto dei nerazzuri, che prendono una traversa con Carlos Augusto e poi vanno in gol con Bonny. La ripresa sembra scrivere lo stesso copione, con Diouf che raddoppia proprio in apertura. Poi invece il Toro si sveglia, trova il gol del 2-1 col nuovo acquisto Kulenovic e trova anche il pari, ma Prati è in fuorigioco.
Nel finale arrivano una sfilza di ammonizioni ma nemmeno i 5 minuti di recupero consentono al Toro di trovare il pareggio. In semifnale di coppa Italia ci va l’Inter.
