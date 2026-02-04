Toro sconfitto a Monza, in semifinale di coppa Italia ci va l’Inter

MONZA – Il Meazza è impegnato con i preparativi della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e così Inter-Toro, quarti di finale di coppa Italia, si gioca a Monza. In campo molte novità, l’Inter fa giocare due giovanissimi, il Toro si affida ai nuovi acquisti.

Il primo tempo è tutto dei nerazzuri, che prendono una traversa con Carlos Augusto e poi vanno in gol con Bonny. La ripresa sembra scrivere lo stesso copione, con Diouf che raddoppia proprio in apertura. Poi invece il Toro si sveglia, trova il gol del 2-1 col nuovo acquisto Kulenovic e trova anche il pari, ma Prati è in fuorigioco.

Nel finale arrivano una sfilza di ammonizioni ma nemmeno i 5 minuti di recupero consentono al Toro di trovare il pareggio. In semifnale di coppa Italia ci va l’Inter.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese