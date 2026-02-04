Sono stati riaperti al traffico il Tunnel di Tenda e il Colle della Maddalena, chiusi a causa delle abbondanti nevicate

TORINO – A causa di una perturbazione atlantica che ha portato abbondanti nevicate su tutto il Piemonte e fino in pianura, Torino compresa, la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” era stata chiusa al transito tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708).

Inoltre a causa del pericolo di valanghe sul versante francese, lunedì 2 febbraio il tunnel di Tenda, sulla statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roya”, è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Le riaperture

Oggi Anas fa sapere che il tunnel di Tenda è riaperto al transito per l’apertura meridiana infrasettimanale (12:15 – 12:45). La circolazione torna a essere garantita nelle fasce orarie attualmente in vigore. Il provvedimento di riapertura è adottato da Anas sulla base del parere favorevole dell’organo tecnico competente sul rischio di valanghe in territorio francese.

Riaperta al traffico anche la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” tra Argentera e il confine di Stato.

