Scontro tra due auto a Rivalta: donna 55enne in codice rosso al Cto

RIVALTA – Un impatto violento tra due auto nello scontro stradale di questa sera, giovedì 5 febbraio, in via Alfieri a Gerbole di Rivalta. Nello scontro sono state coinvolte tre persone: due adulti e un minore, di cui una donna di 55 anni che è stata trasportata in codice rosso con l’elicottero al Cto di Torino. Gli altri due feriti più lievi sono stati anche loro trasportati in ambulanza in ospedale per gli esami del caso.

Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero, con l’ausilio dell’elisoccorso del Servizio Regionale. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

