John Blond ha ridipinto una delle sedute di piazzale Valdo Fusi a Torino

Novità in una delle piazze più contestate di Torino
TORINOJohn Blond, lo street artist noto per i suoi noodles colorati, ha ridipinto una delle sedute di piazzale Valdo Fusi a Torino. L’artista si è messo all’opera una decina di giorni fa ed ha pubblicato sul suo account Instagram un video dell’operazione (video che ora non compare ed è quindi probabilmente stato rimosso).

Sulla pagina compare ora però la foto dell’opera realizzata, noodles su sfondo rosso, con un testo di accompagnamento che recita

“Mi piace. Non mi piace. È arte. Non è arte”.
Io rispondo: “That’s life” come dice Frank.

John Blond gioca quindi sulle polemiche che spesso riguardano le sue opere (e più in generale tutta l’arte di strada), sganciandosi però dalle stesse. E del resto anche i commenti al post sono di varia natura, coprndo tutte le possibilità tra il massimo apprezzamento e la bocciatura completa. Se volete potete dirci la vostra nei commenti all’articolo.

 

