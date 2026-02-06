Stefania Belmondo fra i tre commentatori della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026

Sarà la campionessa olimpionica piemontese Stefania Belmondo a commentare in diretta insieme al direttore di Rai Sport Paolo Petrecca e allo scrittore Fabio Genovesi, la Cerimonia di Apertura, delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 dallo stadio Meazza di Milano venerdì 6 febbraio a partire dalle 19.50 su Rai 1 e su Rai Sport. L’evento si svolgerà nello stadio San Siro e in collegamento con il Braciere olimpico all’Arco della Pace con Cortina d’Ampezzo, dove si trova il secondo Braciere Olimpico coinvolgendo gli atleti e le atlete presenti.

Stefania Belmondo è una delle atlete più titolate della storia sport italiano con dieci medaglie olimpiche e tredici iridate, 23 vittorie in gare di Coppa del Mondo, che la rendono l’italiana più vincente di sempre nel circuito mondiale. Le 10 medaglie olimpiche conquistate in carriera ne fanno la seconda atleta donna italiana più medagliata nella storia Olimpica dell’Italia, dopo Arianna Fontana.

Alle Olimpiadi la Belmondo ha vinto 2 ori nella 30 km tecnica libera ad Albertville 1992 e nella 15 km a tecnica libera partenza in linea a Salt Lake City 2002; 3 argenti nella 10 km t.l. ad inseguimento ad Albertville 1992; 30 km tecnica libera a Nagano 1998; 30 km tecnica classica a Salt Lake City 2002 e 5 bronzi nella staffetta ad Albertville 1992 con Bice Vanzetta, Manuela Di Centa, Gabriella Paruzzi; 10 km t.l. ad inseguimento staffetta a Lillehammer 1994 con Manuela Di Centa, Bice Vanzetta e Gabriella Paruzzi; staffetta a Nagano 1998 con Karin Moroder, Gabriella Paruzzi e Manuela Di Centa; 10 km tecnica classica a Salt Lake City 2002.

