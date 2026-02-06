Torino City Marathon 2026: data, iscrizioni e obiettivi della maratona di Torino

TORINO – La Torino City Marathon si correrà domenica 29 novembre 2026. L’evento sportivo, che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante, punta a consolidare il proprio ruolo tra le maratone più partecipate d’Italia.

I numeri della scorsa edizione

La manifestazione, ormai entrata stabilmente nel calendario podistico nazionale, continua a macinare numeri importanti. L’edizione 2025 ha infatti confermato Torino come quinta maratona italiana per partecipazione, registrando 3.156 finisher nella prova regina sui 42,195 chilometri, con un aumento del 25% rispetto ai 2.521 arrivati al traguardo nel 2024.

Un trend di crescita evidente se si guarda agli anni precedenti: erano 1.386 i partecipanti nel 2023 e appena 829 nel 2022.

Nel complesso, lo scorso anno sono stati 7.156 gli atleti al via tra maratona e mezza maratona, rispettivamente 3.432 e 3.724 partenti. Particolarmente significativa la presenza internazionale, con oltre il 28% di runner provenienti dall’estero, dato che conferma la crescente attrattività della manifestazione.

Evento sportivo e non solo

Oltre all’aspetto sportivo, la Torino City Marathon rappresenta anche un importante volano economico per il territorio. Nel 2025 oltre 4.000 partecipanti arrivati da fuori regione hanno soggiornato nel capoluogo piemontese, generando un indotto stimato tra i 2,4 e i 2,8 milioni di euro tra strutture ricettive, ristorazione e servizi turistici.

Per il 2026 gli organizzatori puntano a superare ulteriormente questi risultati, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere quota 11 mila iscritti complessivi: 5.000 nella maratona e 6.000 nella mezza maratona. Un traguardo che confermerebbe la crescita costante dell’evento e il suo peso nel panorama sportivo nazionale.

Le iscrizioni sono già aperte. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese