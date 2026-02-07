Alle Molinette di Torino il primo angiografo mobile con Intelligenza artificiale

TORINO – Un nuovo angiografo digitale mobile motorizzato di ultima generazione, dotato di Intelligenza artificiale, è stato installato alle Molinette grazie a una donazione privata. A rendere possibile l’arrivo della tecnologia è stato Rinaldo Ocleppo, presidente del Gruppo Buffetti e dell’azienda informatica Dylog.

Il nuovo angiografo è equipaggiato con un sistema di navigazione endovascolare integrata supportata da AI e consente l’esecuzione di procedure vascolari mininvasive sotto controllo radiologico. La tecnologia utilizza come base le immagini Tac pre-operatorie del paziente, importate dal sistema per creare una mappa tridimensionale che guida il chirurgo all’interno delle arterie, permettendo di trattare patologie come aneurismi e ostruzioni. Durante l’intervento la macchina è in grado di ruotare attorno al paziente ed effettuare controlli intra-operatori con ricostruzioni tridimensionali di segmenti arteriosi e protesi endovascolari.

La donazione comprende anche un letto operatorio radiotrasparente e una pompa per l’iniezione del mezzo di contrasto, indispensabile per la visualizzazione del flusso sanguigno. Grazie a questa dotazione, la sala operatoria assume caratteristiche simili a quelle di una sala ibrida, chirurgica e radiologica insieme, mantenendo però la possibilità di eseguire anche interventi chirurgici tradizionali nello stesso spazio.

Come spiegano dall’ospedale, si tratta della prima macchina di questo tipo installata in Italia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese