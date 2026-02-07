Juventus Women, terza vittoria consecutiva: Como battuto 2-0

TORINO – La Juventus Women conferma la propria solidità e maturità in Serie A, centrando la terza vittoria consecutiva e battendo 2-0 il Como nella tredicesima giornata.

Il match si apre con il Como aggressivo e pericoloso: dopo soli sei minuti De Jong deve superarsi su Nischler, mentre Berisha crea ulteriori grattacapi alla difesa bianconera. La Juventus fatica a trovare ritmo e spazi, ma col passare dei minuti prende campo: Bonansea e Pinto spingono sugli esterni, Girelli cerca la girata in area e Wälti tenta la soluzione da fuori.

Al 42’ arriva il gol che sblocca la partita: Wälti serve Carbonell in area, la spagnola sposta il pallone sul mancino e calcia, con una deviazione di Marcussen che inganna la portiera Gilardi. Nella ripresa il Como rientra con grande aggressività e sfiora subito il pareggio: al 48’ De Jong compie un intervento istintivo su colpo di testa ravvicinato di Berisha.

La Juventus ritrova ordine e continua a creare occasioni: Pinto sfiora l’incrocio dei pali e segna di testa, ma il gol viene annullato per fallo in attacco. Altre opportunità arrivano da Vangsgaard e dalle ripartenze bianconere, ma il sigillo definitivo arriva all’81’: Thomas sfonda sulla destra e mette in mezzo, la deviazione della difesa favorisce Krumbiegel che di testa deposita in rete il 2-0.

