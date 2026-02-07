Seguici su

Esplosione al bancomat a Bianzè: caccia alla banda dei “colpi a marmotta”

Quattro malviventi hanno fatto saltare lo sportello alle 5.45 di questa mattina
Alessia Serlenga

Pubblicato

1 secondo fa

il

VERCELLI – Questa mattina in piazza Sant’Eusebio, una banda composta da almeno quattro malviventi ha fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale Biver Banca. L’episodio è avvenuto intorno alle 5.45, quando i ladri hanno utilizzato la cosiddetta tecnica della “marmotta”, che prevede l’inserimento di un congegno esplosivo in una lastra di ferro e la sua forzatura all’interno dello sportello, solitamente quello di emissione banconote, seguito dalla detonazione che sventra il bancomat.

Per approfondire:

Secondo le prime informazioni, il colpo sarebbe riuscito, anche se resta ancora da quantificare l’ammontare del denaro asportato. Si tratta del secondo tentativo di furto a sportelli bancari nella provincia di Vercelli dopo quello del 26 gennaio ai danni della filiale Bpm di Arborio, dove però la banda era fuggita a mani vuote.

Le indagini sono già in corso: i carabinieri di Vercelli stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della banca per identificare i responsabili.

