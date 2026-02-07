Esplosione al bancomat a Bianzè: caccia alla banda dei “colpi a marmotta”

VERCELLI – Questa mattina in piazza Sant’Eusebio, una banda composta da almeno quattro malviventi ha fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale Biver Banca. L’episodio è avvenuto intorno alle 5.45, quando i ladri hanno utilizzato la cosiddetta tecnica della “marmotta”, che prevede l’inserimento di un congegno esplosivo in una lastra di ferro e la sua forzatura all’interno dello sportello, solitamente quello di emissione banconote, seguito dalla detonazione che sventra il bancomat.

Secondo le prime informazioni, il colpo sarebbe riuscito, anche se resta ancora da quantificare l’ammontare del denaro asportato. Si tratta del secondo tentativo di furto a sportelli bancari nella provincia di Vercelli dopo quello del 26 gennaio ai danni della filiale Bpm di Arborio, dove però la banda era fuggita a mani vuote.

Le indagini sono già in corso: i carabinieri di Vercelli stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della banca per identificare i responsabili.

