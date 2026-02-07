Serravalle Scrivia: 95enne salvata dopo giorni a terra in casa

ALESSANDRIA – Una donna di 95 anni è stata soccorsa dopo essere rimasta per giorni riversa sul pavimento della propria abitazione a Serravalle Scrivia, vittima di una caduta che le aveva provocato una ferita alla testa. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione dei vicini.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della stazione locale. Non riuscendo a rintracciare parenti in tempi rapidi, i militari hanno richiesto l’aiuto dei Vigili del Fuoco di Novi Ligure per forzare l’ingresso. Una volta aperta la porta, la donna è stata trovata priva di sensi ma con parametri vitali stabili. L’ambulanza della Croce Rossa ha prestato le prime cure sul posto, permettendo all’anziana di riprendere conoscenza prima del trasferimento d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Novi Ligure.

Secondo i sanitari, nonostante il lungo periodo trascorso senza assistenza, la donna era cosciente e non in pericolo di vita immediato.

Dai primi accertamenti è emerso che probabilmente aveva subito un malore improvviso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese