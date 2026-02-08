Il gruppo Borello passerà a Unes, il fondatore rassicura i dipendenti: «Non c’è intenzione di lasciare qualcuno a casa»

PIEMONTE – È imminente la cessione del gruppo Borello a Unes. Nel gennaio scorso, Fiorenzo Borello, 72 anni, storico titolare e fondatore, originario di Montaldo Torinese, ha annunciato la vendita della totalità delle sue quote dei supermercati Borello al gruppo di grande distribuzione lombardo Unes, con closing previsto entro giugno. 52 punti vendita, tutti in Piemonte (la stragrande maggioranza nel Torinese), 165 milioni di ricavi annuali – con un utile netto di quattro milioni – e 800 persone impiegate: questi i numeri della catena, nata nel 1985. I supermercati Borello si sono distinti finora per metrature piccole, sotto i mille metri quadri, e piemontesità dei prodotti. Intanto, qualcosa è cambiato sugli scaffali, segno del prossimo passaggio di consegne: prima il fornitore era il gruppo Pam, adesso è già Unes.

Le condizioni dei dipendenti

L’intesa in via di concretizzazione prevede la nascita di una newco (una nuova società ad hoc) e il passaggio in questa sia delle quote di capitale che dei dipendenti. Il timore è che la svolta societaria possa ridisegnare le condizioni dei lavoratori: i sindacati chiedono che siano mantenuti i livelli occupazionali e anche che sia rispettato il tipo di contratti, che da Borello sono per tutti a tempo indeterminato, a differenza di quanto accade spesso nella grande distribuzione organizzata. Ma il patron ha già rassicurato, in un’intervista sul Corriere della Sera: «Il lavoro continua e non c’è nessuna intenzione di lasciare qualcuno a casa. C’è un mondo da costruire e che, in questo momento, stiamo ancora costruendo» ha detto. Borello ha oltretutto seguito negli anni una politica attenta al territorio e ai dipendenti stessi, con bonus in busta paga e attività di volontariato.

Nella nuova società, Fiorenzo Borello ricoprirà una posizione ai vertici, garantisce al Corriere. È possibile che egli stesso continui a guidare la catena ancora per qualche anno.

