Juventus Lazio 2-2, i bianconeri trovano il pareggio con un colpo di testa di Kalulu al 90’+6′

TORINO – La Juventus ha pareggiato 2-2 contro la Lazio nel posticipo serale della 24ª giornata di Serie A giocato all’Allianz Stadium di Torino. In una gara ricca di emozioni, i bianconeri sono riusciti a rimontare per due volte, prima di trovare il gol del pareggio allo scadere dei tempi regolamentari.

Primo tempo: Lazio avanti con Pedro

La partita si è messa subito in salita per la Juventus, che ha subito il gol di Pedro nei minuti di recupero del primo tempo (45’+2’), bravo ad approfittare di una ripartenza e a battere il portiere avversario. Poco dopo l’inizio della ripresa, i biancocelesti hanno raddoppiato con Gustav Isaksen al 47’, sfruttando un errore difensivo e portando momentaneamente il punteggio sul 2-0 in favore della Lazio.

Ripresa: la reazione della Juventus

La Juventus non si è però data per vinta. Al 60’ Weston McKennie ha sbloccato la situazione con un colpo di testa su assist di Cambiaso, accorciando le distanze e riaprendo la partita. I padroni di casa hanno continuato a spingere alla ricerca del pareggio, creando diverse occasioni da gol (tra cui un tiro annullato per fuorigioco) prima di trovare la rete decisiva nei minuti di recupero.

Finale al cardiopalma e pari nei minuti di recupero

Al 90’+6’ Pierre Kalulu ha completato la rimonta con un colpo di testa su cross, fissando il punteggio sul definitivo 2-2. Il pareggio è arrivato in un finale concitato, con la Juventus in pieno forcing e la Lazio costretta a difendersi.

Contesto di campionato

La sfida contro la Lazio rappresentava per la Juventus un’occasione importante per mantenere il passo nelle posizioni di vertice della classifica e riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia di pochi giorni prima. La Lazio, dal canto suo, ha dimostrato grande compattezza e ha trovato un punto prezioso in trasferta.

Statistiche e curiosità

La Juventus resta una delle squadre con il maggior numero di occasioni create in campionato, e alla vigilia della partita aveva festeggiato il rinnovo di Kenan Yildiz, giovane talento ormai centrale nel progetto dei bianconeri.

