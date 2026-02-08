Sequestrati 200 grammi di hashish nel carcere di Cuneo durante un controllo della Polizia Penitenziaria

CUNEO – “Spallata” allo spaccio interno al carcere di Cuneo. 200 grammi di hashish sono stati individuati e sequestrati dagli agenti nel corso di un’attività di controllo: i poliziotti li hanno trovati durante un accertamento effettuato nei confronti di un familiare di un detenuto, e hanno impedito che la sostanza facesse ingresso all’interno dell’istituto penitenziario.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cuneo, sono proseguite anche all’esterno del carcere attraverso una a abitazioni e veicoli riconducibili ai soggetti coinvolti. L’operazione ha consentito di rinvenire e sequestrare altri 300 grammi di hashish e circa 3 mila euro in contanti, ritenuti collegati a un’attività di spaccio.

Sull’esito dell’intervento è intervenuta la Segreteria Provinciale SAPPE – Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria – di Cuneo, che ha sottolineato il valore del lavoro svolto dagli agenti: «Questo intervento dimostra ancora una volta come la Polizia Penitenziaria rappresenti un presidio insostituibile di legalità e sicurezza, non solo all’interno degli istituti ma anche sul territorio. L’azione tempestiva dei colleghi ha evitato conseguenze gravi per l’ordine e la sicurezza della struttura». «Il risultato ottenuto» – prosegue la Segreteria Provinciale – «assume un valore ancora maggiore se si considerano le ben note difficoltà operative, legate alla cronica carenza di organico e alle condizioni di lavoro spesso complesse. È doveroso riconoscere l’impegno, la competenza e il senso di responsabilità del personale coinvolto».

Anche il Segretario Nazionale SAPPE per il Piemonte, Vicente Santilli, ha espresso apprezzamento per il risultato conseguito dagli agenti di Cuneo. Ne ha approfittato per chiedere attenzione verso la situazione del personale delle carceri piemontesi: «Come SAPPE ribadiamo la necessità di un potenziamento degli organici e di maggiori tutele per il personale, che ogni giorno garantisce legalità, ordine e sicurezza in un settore sempre più esposto alle pressioni della criminalità» ha detto.

