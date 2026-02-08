Valtellina, valanga travolge 2 finanzieri: grave un trentenne di Limone Piemonte

MADESIMO – Un’esercitazione di addestramento sulle nevi della Valtellina, venerdì 6 febbraio mattina, ha preso una piega inaspettata quando una valanga si è staccata nella zona di Crocetta del Cardine, sopra la diga di Montespluga. Due membri del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, impegnati nell’attività, sono stati coinvolti nel distacco nevoso.

Erik Pettavino, 30 anni, originario di Limone Piemonte e atleta appassionato di alpinismo, è stato travolto dalla massa di neve mentre collaborava con un collega di 27 anni. Quest’ultimo è riuscito a evitare l’impatto principale e, pur sotto shock, non ha riportato ferite significative ed è stato trasportato all’ospedale di Chiavenna per accertamenti.

Per Pettavino, le operazioni di soccorso sono state immediate: unità del Soccorso Alpino di Madesimo, vigili del fuoco, carabinieri di Chiavenna e due elicotteri di soccorso decollati da Caiolo e da Bergamo sono intervenuti rapidamente. Il trentenne è stato elitrasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e sottoposto a trattamenti avanzati, con prognosi riservata.

La massa di neve si è staccata in una giornata in cui il livello di pericolo valanghe era segnalato come “marcato”, un grado di rischio che indica la possibilità di distacchi anche con carichi relativamente leggeri.

A Limone Piemonte, paese d’origine del giovane, amici e conoscenti si sono riuniti per una veglia di preghiera nella chiesa parrocchiale, esprimendo vicinanza alla famiglia e speranza per il suo recupero.

