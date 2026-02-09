Torino riscopre la memoria su quattro ruote: una domenica sull’autobus storico a due piani

TORINO – Un viaggio nel tempo tra le vie del centro, a bordo di uno dei mezzi più iconici del trasporto torinese. È questo lo spirito di “Una domenica sull’autobus storico a due piani”, l’iniziativa che riporta in strada il celebre bus costruito per le celebrazioni di Italia ’61, trasformandolo in una vera esperienza culturale itinerante.

L’evento, promosso dall’Associazione Torinese Tram Storici (ATTS) in collaborazione con il Gruppo Torinese Trasporti, offre ai partecipanti la possibilità di salire su un mezzo d’epoca restaurato e perfettamente funzionante, simbolo di un periodo di grande innovazione per la città.

Un tour nel cuore della città

Il percorso si svolge nel centro di Torino, con partenza da piazza Statuto, alla fermata GTT sul lato di via Garibaldi.

Le corse sono previste in diverse fasce orarie della mattinata, con partenze scaglionate e una durata di circa 30 minuti ciascuna.

Durante il tragitto, i passeggeri possono ammirare dai finestrini piazze, edifici storici e scorci del centro cittadino, vivendo un’esperienza che unisce turismo urbano e racconto storico.

Una volta esauriti i posti al piano superiore, è comunque possibile accomodarsi nella parte inferiore del mezzo.

Il fascino del bus “Italia ’61”

Il double-decker torinese è un veicolo dal forte valore simbolico: entrato in servizio negli anni Sessanta, accompagnò milioni di visitatori durante un periodo di grande sviluppo e modernizzazione della città.

Oggi, grazie al lavoro di recupero dell’ATTS e al supporto del GTT, il mezzo è stato salvato e restaurato, diventando un vero e proprio strumento di divulgazione della memoria urbana.

A bordo, i volontari raccontano la storia del veicolo e del trasporto pubblico torinese, trasformando il giro in una narrazione dal vivo che rende il viaggio un’esperienza culturale oltre che suggestiva.

Un’iniziativa culturale accessibile

La partecipazione avviene su prenotazione e con offerta libera, destinata a sostenere le attività dell’associazione che si occupa della tutela dei mezzi storici.

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio dei trasporti cittadini e promuovere Torino come città attenta alla propria memoria industriale e culturale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese