Allenatore dell’under 17 dell’Acqui Calcio finice in ospedale dopo una rissa negli spogliatoi, indagano i carabinieri
Al termine della partita tra Acqui e Baveno Stresa
NOVARA – É domenica, sul campo sportivo di Acqui Terme è appena finita la partita di calcio under 17 tra Acqui e Baveno Stresa, ha vinto Baveno. Nello spogliatoio si innesca una lite con urla e spintoni, qualcuno inizia a picchiarsi. Qualcuno chiama i carabinieri e poi il 118, perchè c’è un ferito: è l’allenatore dell’Acqui Calcio, che viene ricoverato in ospedale. Questa è la cronaca dell’episodio violento successo nel weekend nell’alessandrino, che ha portato a un’indagine dei carabinieri che ora stanno ricostruendo l’accaduto.
