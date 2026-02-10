Lavori per lo studentato di via Sacchi a Torino, modifiche alla viabilità fino ad aprile

TORINO – Da mercoledì 11 febbraio iniziano i lavori per l’allacciamento al teleriscaldamento dello studentato di via Sacchi 55. L’intervento è suddiviso in più fasi per ridurre i disagi e garantire la sicurezza. Via Sacchi resterà sempre aperta al traffico veicolare privato. La prima fase, fino al 27 febbraio, interessa la pista ciclabile tra i civici 51 e 55. Dal 1° all’8 aprile la seconda fase coinvolgerà la corsia preferenziale e la linea tram 4. La terza fase, dal 7 al 22 aprile, limiterà l’accesso a via Governolo da via Sacchi.

I lavori rientrano nel piano di ampliamento del teleriscaldamento di Iren Energia

