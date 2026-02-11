Aggressione e insulti razzisti al liceo Amaldi di Novi Ligure: studentessa colpita durante l’intervallo

ALESSANDRIA – Un episodio di violenza si è consumato durante il secondo intervallo nel plesso principale di via Mameli. A farne le spese una studentessa di terza del liceo Amaldi, colpita violentemente alle spalle da uno studente che, prima di darsi alla fuga, l’ha insultata con frasi a sfondo razzista legate alle sue origini.

L’episodio è avvenuto mentre la ragazza stava cercando un’insegnante nella zona dei laboratori. Secondo quanto ricostruito, avrebbe avvertito all’improvviso un colpo violento alle spalle. Subito dopo, l’aggressore – che la giovane non è riuscita a identificare – si è allontanato di corsa verso il corridoio principale, non prima di averle rivolto frasi discriminatorie.

Sotto shock e paralizzata dalla sorpresa, la studentessa ha trovato la forza di raccontare quanto accaduto a un’insegnante, che ha immediatamente informato il dirigente scolastico Michele Maranzana. Il preside ha deciso di presentare un esposto-denuncia ai Carabinieri di Novi, affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e si individuino le responsabilità.

