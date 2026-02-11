Incendio in un garage ad Andorno: intervento dei vigili del fuoco

BIELLA – Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 10 febbraio, ad Andorno, un incendio è scoppiato all’interno di un garage in via Bernardino Galliari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto immediatamente all’evacuazione dell’area circostante prima di avviare le operazioni di spegnimento.

Le fiamme sono state domate dopo alcune ore di lavoro intenso e il garage è stato messo in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, anche se uno dei presenti è stato preso in carico dai sanitari del 118 per accertamenti.

Sul luogo dell’incendio è intervenuto anche il sindaco di Andorno, Davide Crovella.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

