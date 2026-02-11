Frodi fiscali: sequestrati 24 immobili tra Alessandria e Pavia

ALESSANDRIA – Ventiquattro immobili tra abitazioni, locali commerciali e autorimesse sono stati sequestrati dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Tortona, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Alessandria. I beni si trovano tra le province di Alessandria e Pavia e fanno capo a una società con sede a Tortona, operante nel settore della compravendita immobiliare.

Il provvedimento di sequestro preventivo arriva al termine di un’attività ispettiva scaturita da una verifica fiscale nei confronti dell’azienda. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, gli amministratori avrebbero messo in atto una serie di operazioni ritenute fraudolente per sottrarsi al pagamento delle imposte.

Nel dettaglio, la società avrebbe ceduto immobili ad altre imprese riconducibili agli stessi amministratori, simulando di fatto le alienazioni oppure vendendo i beni a prezzi inferiori rispetto ai valori di mercato. Un meccanismo che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stato finalizzato a rendere inefficace un’eventuale procedura di riscossione forzata. La società risulta infatti avere un debito con l’Erario superiore ai 700 mila euro.

Gli approfondimenti hanno inoltre evidenziato che, a partire dal 2022, alcuni canoni di locazione relativi agli immobili della società verificata sarebbero stati incassati da una seconda società, anch’essa riconducibile a un soggetto poi risultato socio unico di entrambe le imprese. Tali somme, secondo quanto contestato, non sarebbero confluite nelle dichiarazioni dei redditi.

