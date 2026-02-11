La truffa social del finto Fondo Pensioni approvato dal governo di Giorgia Meloni

TORINO – Ennesima truffa via social che utilizza l’Intelligenza artificiale e le speranze dei navigatori un po’ creduloni. Non si tratta di una truffa che propone l’acquisto di sedicenti carte abbonamento GTT, ma che propone invece una pensione alternativa che arriva direttamente dal premier Giorgia Meloni all’ufficio della Posta.

La presentazione della truffa parte da una fake news

Approvato dal governo Giorgia Meloni: scopri il nuovo fondo pensione

Approvato da Giorgia Meloni: Molti stanno già verificando. Pochi conoscono davvero i dettagli del nuovo fondo pensione integrativo.

Scopri ora se puoi accedere anche tu — controllo gratuito in pochi secondi.

La proposta truffaldina è accompagnata da una fotografia realizzata con l’intelligenza artificiale in cui la premier Giorgia Meloni porge direttamente dei soldi ad un anziano di fronte a uno sportelllo di Poste Italiane.

Cliccando sul link si entra in una finta pagina di informazione marchiata Rai News che specifica che la piattaforma è approvata, per modo di dire, da MEF, Consob, Banca d’Italia e Federconsumatori e riporta anche uno schema del funzionamento del fondo pensioni e invita a un primo versamento di 200 euro…

