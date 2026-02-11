Neve ma anche vento e sole sul Piemonte: le previsioni per il weekend

TORINO – Il Piemonte resta sotto l’influenza di correnti occidentali intense, portando con sé una sequenza di perturbazioni atlantiche che nelle prossime ore colpiranno soprattutto le alte valli alpine, con alto rischio valanghe. Secondo le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, tra la notte e la mattinata di giovedì le nevicate interesseranno i settori sopra i 1.200-1.500 metri, dal Monviso all’Ossola. Non mancheranno piogge sparse che potranno sconfinare fino ai fondovalle e alle aree pedemontane del Torinese, del Canavese, del Biellese, della Valsesia e della Valle di Susa.

A partire dalla tarda mattinata e nel pomeriggio-sera di giovedì, le condizioni miglioreranno su pianure, colline e basse montagne, con ampie schiarite e fenomeni di foehn: venti molto forti, talvolta tempestosi, soffieranno sulle alte valli con raffiche fino a oltre 130 km/h, mentre nei fondovalle e nelle zone pedemontane del Torinese si potranno registrare venti moderati o localmente forti.

Venerdì il cielo si manterrà generalmente poco nuvoloso, con qualche addensamento limitato ai crinali di confine con Francia e Svizzera. Le temperature massime in pianura raggiungeranno valori tra i 13 e i 16°C. Tuttavia, già entro sera è atteso un nuovo aumento della nuvolosità da Ovest-Sudovest, preludio a una nuova perturbazione atlantica.

Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, tra venerdì sera e il primo pomeriggio di sabato, il Piemonte centro-meridionale sarà interessato da precipitazioni diffuse, localmente intense nel Cuneese. La neve cadrà dai 900-1.200 metri, con accumuli possibili fino a 700 metri sulle Alpi Marittime. Dopo il peggioramento, ampi rasserenamenti sono previsti tra sabato sera e domenica pomeriggio.

Infine, non si esclude il passaggio di un’ulteriore veloce perturbazione tra la tarda serata di domenica e la mattinata di lunedì. Questa potrebbe portare nevicate fino a fondovalle sul Piemonte occidentale e settentrionale, con rovesci occasionali che potrebbero interessare anche le pianure adiacenti, ma le quote precise restano da confermare.

In sintesi, nei prossimi giorni il Piemonte vedrà un alternarsi di neve e pioggia in montagna, venti intensi sulle valli, ampie schiarite e un progressivo rialzo delle temperature in pianura, prima di un nuovo peggioramento nel weekend. Gli appassionati della montagna e chi viaggia in auto dovranno dunque tenere d’occhio i bollettini meteo per affrontare al meglio le condizioni variabili.

