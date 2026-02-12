Prende a calci un suv parcheggiato: arrestato dalla polizia locale di Torino

TORINO – Ha preso a calci e pugni un suv parcheggiato nel quartiere San Salvario, senza accorgersi di essere osservato da alcuni agenti in borghese della Polizia Locale. Per questo un ventenne è stato fermato e successivamente arrestato nella serata di martedì.

L’episodio è avvenuto intorno alle 19, nella zona della stazione di Porta Nuova, dove una pattuglia del Reparto Operativo Speciale stava svolgendo un servizio mirato a seguito di alcune segnalazioni. Gli agenti hanno notato il giovane sul marciapiedi mentre, improvvisamente e senza apparente motivo, si accaniva contro un’auto in sosta.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e si sono qualificati, ma il ragazzo avrebbe opposto resistenza, rifiutandosi anche di fornire le proprie generalità. È stato quindi accompagnato negli uffici del Comando di via Bologna per l’identificazione.

Dagli accertamenti è emerso che il ventenne era destinatario di un divieto di dimora nel Comune di Torino, misura ancora in vigore e disposta dal Tribunale in seguito a un precedente arresto per atti persecutori.

Per questi fatti è stato denunciato per danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Il pubblico ministero ha disposto l’arresto e il trasferimento alla casa circondariale “Lorusso e Cutugno”.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: per l’indagato vale la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese