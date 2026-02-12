SportTorino
Champions League: Juventus Women pareggia 2 a 2 con il Wolfsburg
Pareggio amaro per la Juventus Women nell’andata degli spareggi di UEFA Women’s Champions League
WOLFSBURG – Pareggio amaro per la Juventus Women nell’andata degli spareggi di UEFA Women’s Champions League. A Wolfsburg finisce 2-2, ma il risultato lascia l’amaro in bocca alle bianconere, avanti di due reti fino alle battute finali e raggiunte dalle tedesche all’ultimo istante utile, al 95’.
Un epilogo che rimanda ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno, in programma tra sette giorni all’Allianz Stadium.
Avvio perfetto: Capeta colpisce subito
La trasferta in Germania si apre nel migliore dei modi per la squadra di mister Canzi. Dopo appena sei minuti, all’esordio con la maglia bianconera, Ana Capeta trova il suo primo gol: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Carbonell dalla sinistra, l’attaccante anticipa tutte sul primo palo e di testa batte il portiere del Wolfsburg.
La reazione delle padrone di casa è immediata. Al 15’ il cross di Huth si stampa sulla traversa, con De Jong in controllo della traiettoria, mentre negli altri tentativi la retroguardia juventina riesce a chiudere gli spazi con ordine.
Nel finale di primo tempo è ancora la Juventus a rendersi pericolosa: al 39’ Walti, con un traversone dalla traiettoria insidiosa, colpisce la parte alta della traversa. Si va all’intervallo con le bianconere avanti 1-0.
Il raddoppio di Vangsgaard
Nella ripresa la Juventus gestisce con personalità il possesso e contiene le iniziative del Wolfsburg. Al 50’ un colpo di testa di Capeta viene deviato in angolo, mentre pochi minuti dopo Canzi è costretto a sostituire l’infortunata Walti con Schatzer.
Allo scoccare dell’ora di gioco arriva il raddoppio. Vangsgaard finalizza una bella azione corale, innescata da una sponda di Capeta: il tiro della danese viene deviato da Dijkstra, il pallone si impenna e scavalca Johannes, depositandosi in rete per lo 0-2.
Rimonta tedesca nel finale
Il doppio vantaggio non basta a mettere al sicuro il risultato. La Juventus perde anche Kullberg per un problema muscolare e nel finale subisce il ritorno del Wolfsburg.
Il primo segnale arriva con un episodio da VAR: fallo di mano di Calligaris e calcio di rigore per le tedesche. Dal dischetto Minge accorcia le distanze. Quando la gara sembra avviata verso il successo bianconero, all’ultimo assalto arriva il pareggio: Lindler, con una conclusione potente da fuori area, firma il 2-2 al 95’.
Un finale rocambolesco che lascia tutto aperto in vista del ritorno. La qualificazione ai quarti si deciderà a Torino.
