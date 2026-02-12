Seguici su

Scopre il tentativo di furto e accoltella il ladro: arrestato per tentato omicidio a Torino

Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati sorpresi dal proprietario del mezzo

TORINO – Erano circa le 4 del mattino di oggi, 12 febbraio, quando in piazza Derna, nel quartiere Rebaudengo a Torino, un tentato furto è degenerato in violenza. Due torinesi di 45 e 40 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, avrebbero cercato di forzare un furgone parcheggiato all’altezza del civico 250 per rubare alcuni generi alimentari, in particolare panini custoditi all’interno.

Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati sorpresi dal proprietario del mezzo, un ambulante 39enne residente in zona, intervenuto per bloccarli. Ne è nata una colluttazione durante la quale l’uomo avrebbe colpito alla tempia con una coltellata il 45enne.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino sono intervenuti sul posto insieme al 118. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Giovanni Bosco, dove si trova ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Il complice, inizialmente fuggito, è stato rintracciato poco dopo nei dintorni.

I due presunti autori del furto sono stati denunciati in stato di libertà per tentato furto in concorso. L’ambulante è stato invece arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno.

