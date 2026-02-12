Controlli sugli autobus a Vercelli: oltre l’80% dei passeggeri senza biglietto sulla linea 802

VERCELLI – Più di otto passeggeri su dieci viaggiavano senza un titolo di viaggio regolare. È il dato emerso dai controlli effettuati mercoledì 4 febbraio sugli autobus urbani a Vercelli, dove la Polizia locale ha condotto un’operazione mirata sulla linea 802.

Nel dettaglio, durante le verifiche relative alla corsa numero 31, sono stati controllati complessivamente 41 passeggeri. Di questi, ben 33 sono risultati sprovvisti di biglietto valido, pari all’80,48% del totale, e sono stati quindi sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’attività si è svolta in via Trino, all’altezza del civico 29, nella fascia oraria compresa tra le 14:15 e le 16:15. I controlli sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia locale con il supporto di due operatori di ATAP, la società che gestisce il trasporto pubblico locale.

Dal Comune arriva la conferma che le verifiche proseguiranno anche nelle prossime settimane. «Proseguiremo le attività di controllo per garantire il rispetto delle norme e il corretto utilizzo del trasporto pubblico» ha dichiarato l’assessore ai Trasporti Paolo Campominosi.

L’obiettivo dell’amministrazione è contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria, che incide sui costi del servizio e sulla sua sostenibilità, oltre a promuovere una maggiore responsabilità nell’utilizzo dei mezzi pubblici.

