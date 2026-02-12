Erik Pettavino non ce l’ha fatta dopo essere stato travolto da una valanga in Valtellina: donati gli organi

LIMONE PIEMONTE – È morto oggi, 12 febbraio, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Erik Pettavino, 30 anni, finanziere originario di Limone Piemonte, nel Cuneese. Era ricoverato in condizioni disperate da sei giorni, dopo essere stato travolto da una valanga in Valtellina durante un’attività di addestramento.

L’incidente si era verificato sulle montagne di Madesimo, in provincia di Sondrio. Pettavino stava partecipando a un’esercitazione quando una massa nevosa lo ha investito in pieno. Con lui c’era un collega di 27 anni, solo sfiorato dalla valanga, che è riuscito a lanciare immediatamente l’allarme facendo intervenire i soccorsi.

Trasportato d’urgenza a Bergamo, il militare era arrivato in ospedale in condizioni gravissime. Per giorni ha lottato tra la vita e la morte, assistito dai macchinari che ne sostenevano le funzioni vitali. Dopo il periodo di osservazione previsto in caso di morte cerebrale e la valutazione del collegio medico, oggi è stato dichiarato il decesso. Nella notte è previsto l’espianto degli organi, che saranno destinati alla donazione.

Nato e cresciuto a Limone Piemonte, Pettavino era conosciuto anche per la sua passione per la montagna e per lo sport. Aveva fatto parte della squadra del Comitato Alpi Occidentali di sci alpinismo, distinguendosi per impegno e dedizione. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un ragazzo solare, legato ai valori dello sport e capace di trasmettere entusiasmo ai compagni.

Lascia la madre Laura, il padre Piero, la sorella minore Anna, la fidanzata Francesca e i nonni Margherita e Guido. La data dei funerali non è stata ancora fissata.

Commozione della comunità di Limone Piemonte

“La tragica notizia della morte di Erik ha gettato Limone Piemonte in un dolore profondo. In queste ore, tutta la comunità si stringe con affetto e vicinanza alla sua famiglia, condividendo la sofferenza e il cordoglio per una perdita che lascia un vuoto profondo”.

Queste le parole del sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi a commento della scomparsa di Erik Pettavino, trentenne limonese rimasto coinvolto in un grave incidente durante un’esercitazione in Valtellina, quando è stato travolto da una valanga. La tragedia si è consumata nella mattina del 6 febbraio, nella zona di Crocetta del Cardine presso Madesimo, in provincia di Sondrio. Nonostante i tempestivi soccorsi e il grande impegno dei sanitari dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a trattamento Ecmo, nella giornata di oggi, giovedì 12 febbraio, ne è stata dichiarata la morte dopo sei giorni di coma.

“Erik era un giovane molto conosciuto e stimato nella nostra comunità. Grande sportivo, atleta e alpinista esperto, ha perso la vita mentre svolgeva il proprio lavoro al servizio degli altri – continua il sindaco Riberi -. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo il più sincero cordoglio alla sua famiglia, ai colleghi del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e a tutte le persone che gli hanno voluto bene”.

“Un pensiero speciale va ai suoi cari – conclude il primo cittadino – la mamma Laura, il papà Piero, la sorella Anna e i nonni Guido e Rita, che stanno vivendo un dolore immenso. La comunità di Limone Piemonte si unisce a loro con affetto”.

In segno di vicinanza alla famiglia e di rispetto per il lutto che ha colpito la comunità, il Comune di Limone Piemonte, la Scuola Sci Limone e le Sciovie del Maneggio hanno deciso di annullare tutti gli eventi legati alle festività di Carnevale: i due appuntamenti della rassegna “Limone for Family” – il Carnevale dei Piccoli di sabato 14 febbraio in piazza del Municipio e la Carnival Cup di lunedì 16 febbraio al Maneggio – e il Carnevale storico in programma martedì 17 febbraio nelle vie del centro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese