Secondo Coldiretti Novara e Vco, il riso è in crisi: “serve un tavolo dedicato al tema in Regione”

VCO – Il mercato e la produzione del riso piemontese è in crisi. Almeno questo è quello che sostengono Coldiretti Novara e Coldiretti Vco, che ha avanzato la richiesta di convocare un “Tavolo di crisi del comparto riso” in Regione Piemonte.

“Ad oggi, i prezzi riconosciuti ai nostri agricoltori sono nettamente in perdita, tanto che alcune varietà che hanno perso fino al 40% del valore rispetto allo scorso anno con i costi di produzione, invece, balzati alle stelle con fertilizzanti, energia e mezzi tecnici che hanno registrato incrementi a doppia cifra negli ultimi anni, secondo l’analisi di Coldiretti – sottolinea Fabrizio Rizzotti, vicepresidente di Coldiretti Novara-Vco con delega territoriale al settore risicolo – Una situazione insostenibile per le imprese risicole del nostro territorio, sacrificate alle logiche del massimo ribasso”.

L’obiettivo è quello di analizzare le problematiche e ad approfondire le soluzioni.

