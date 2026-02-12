Seguici su

A Macugnaga il curling si gioca con le pentole a pressione, è la Scarligada

L’evento goliardico organizzato dalla Proloco di Macugnaga
MACUGNAGA – Come capita ogni 4 anni dalle Olimpiadi di Torino 2006 l’Italia tutta si appassiona al Curling, un po’ per i risultati splendidi degli azzurri, un po’ per la curiosità di uno sport sconosciuto nel nostro paese fino a 20 anni fa, uno sport curioso su cui si sprecano le ironie.

Il curling, a seconda dell’interlocutore, è lo sport delle “bocce su ghiaccio” oppure quello “che si gioca con le pentole a pressione”. E proprio su quest’ultima definizione a Macugnaga si divertono da tempo ed hanno organizzato un vero e proprio torneo, che è stato riproposto quest’anno in concomitanza con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La Scarligada

Siamo nel Verbano, in Valle Anzasca, ai piedi del Monte Rosa, e ad organizzare la Scarligada, un vero e proprio torneo di curling giocato con le pentole a pressione sul ghiaccio è la Proloco di Macugnaga.

Si tratta ovviamente di un evento goliardico, divertente, che riunisce il paese. Squadre da due persone, pentole a pressione al posto delle stone. Quest’anno si è giocato sabato 7 febbraio sulla pista di pattinaggio su ghiaccio della frazione Pecetto.

