TORINO – A Torino, sabato 14 febbraio 2026 si aprirà con cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma il quadro meteorologico sarà in graduale miglioramento nel corso della giornata. La circolazione depressionaria responsabile delle precipitazioni tenderà infatti ad allontanarsi verso est. Sono attesi 11 mm di pioggia complessivi, con massima di 12°C e minima di 6°C. Lo zero termico si attesterà attorno ai 1323 metri. I venti saranno moderati. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Mattino: piogge e cielo coperto

La mattinata sarà caratterizzata da cielo coperto e piogge diffuse, localmente anche a carattere di rovescio. I venti moderati da Nord-Nordovest manterranno un clima fresco e umido. Sulle Alpi occidentali sono attese deboli nevicate alle quote più alte, coerenti con lo zero termico in abbassamento.

Pomeriggio: attenuazione e variabilità asciutta

Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente, lasciando spazio a una variabilità asciutta. I venti ruoteranno da Sud-Sudovest, mantenendosi moderati, mentre le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C.

Sera: rasserenamenti e miglioramento

In serata si assisterà a schiarite sempre più ampie, con cielo poco nuvoloso e condizioni più stabili. Il miglioramento sarà più evidente sulla pianura torinese.

Tendenza meteo Torino

Domenica 15 febbraio: tempo soleggiato e stabile;

tempo soleggiato e stabile; Lunedì 16 febbraio: condizioni variabili ma asciutte;

condizioni variabili ma asciutte; Martedì 17 febbraio: ritorno del sole prevalente.

