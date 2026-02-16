Ci lascia all’improvviso a 54 anni Davide Salvatore, storico dj e co-fondatore e speaker di ToRadio

TORINO – Una morte improvvisa ha lasciato sgomenti quanti, tanti, conoscevano Davide Salvatore, DjDave, come era conosciuto a Torino.

Lo storico dj e artista è morto ieri, 15 febbraio, ci lascia a 54 anni. Noto per essere il co-fondatore e speaker di ToRadio che sui social esprime il proprio cordoglio

Davide Salvatore aveva alle spalle una lunga carriera, esperto di musica e di dischi nei negozi Feltrinelli, Fnac e Rock & Folk; era anche il bassista della band Assist, da lui fondata nel 1991. Storiche e indimenticabili le sue serate all’Hiroshima Mon Amour, al Blah Blah e nella discoteca Supermarket, quest’ultima dopo 28 anni di musica, notti infinite e generazioni cresciute sotto le luci strobo, chiude definitivamente.

Tanti i messaggi di cordoglio e dolore per questa perdita prematura.

Tutto il Blah Blah si stringe intorno al dolore di tutti coloro che lo hanno conosciuto, che hanno ballato con lui e grazie a lui, che hanno trovato in lui un amico, una bellissima persona innamorata della musica e della vita. Live Forever

Scrive il locale Blah Blah. Gli Statuto lo ricordano con un lungo messaggio e la decisione di devolvere l’incasso di un loro concerto alla famiglia di Davide Salvatore.

Abbiamo deciso di devolvere l’intero incasso del nostro concerto di martedì 17/2 (quello per la presentazione di TEMPI MODERNI) al BLAHBLAH alla famiglia di Dave Davide Salvatore.

E questo in totale accordo con tutta la band, il nostro manager Francesco Venuto, la nostra agenzia di Booking Barley Arts e la direzione del BlahBlah (grazie a tutti loro).

Era passato giusto ieri in piazza Statuto, aveva con sé due copie di “Tempi Moderni”, una per lui e una che ha voluto che firmassi con dedica per il suo e nostro amico storico Enrico Messina al quale l’avrebbe poi regalata. Era propositivo e pieno di voglia di fare e progettare come sempre.

Amico mio personale, dei Mods della piazza (che ogni tanto frequentava)e degli Statuto da più di 30 anni, ci siamo sempre dati una mano reciprocamente nelle nostre attività, confrontati nei sogni e nelle idee, e divertiti veramente tanto: alle serate britpop, a qualche raduno Mod, a un sacco di concerti degli Assist,degli Statuto (o di altri artisti)e in radio. E’ stato nostro roadie in piena epoca “brit” e proprio dell’uscita di Tempi Moderni (vedi questa foto) che lui ha sempre definito il “disco degli Statuto che preferisco”.Una volta aveva addirittura sostituito Rudy Ruzza al basso in un nostro concerto in piazza della Repubblica a Porta Palazzo.

In questo ultimo periodo era decisamente in difficoltà sia emotiva che fisica, perché il suo papà anziano si è fratturato il femore, è stato operato ed è in difficoltà ad alzarsi dal letto; la mamma invece è affetta da forti difficoltà cognitive che la rendono molto difficile da seguire e gestire, ecco perché mi aveva telefonato pochi giorni fa per chiedermi consigli su badanti e modalità di assunzione.

Aveva perso tragicamente suo fratello anni addietro ed era quindi figlio unico con due genitori anziani e invalidi da seguire, a ciò va aggiunto il problema che il suo lavoro non era stabile e sicuro e con uno stipendio fisso e regolare. Mi aveva detto “il 17/2 vorrei tanto venire al concerto ma devo vedere come posso organizzarmi con mia madre”.

Al concerto non verrà, ma noi lo faremo diventare il “suo” concerto non soltanto ricordandolo con il suo disco preferito suonato dal vivo, ma cecando di dare un aiuto umile ma concreto ai suoi genitori che in questo momento ne hanno davvero bisogno come l’aria e non solo per affrontare questo dolore improvviso e inaccettabile, devolvendo loro tutto l’incasso, quindi con rispetto e nell’estremo dolore vi aspettiamo al BlahBlah.

oSKAr