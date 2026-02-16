Valanga a Courmayeur: sale a tre il bilancio dei morti, deceduto 35enne al Giovanni Bosco di Torino

COURMAYEUR – Si è aggravato ulteriormente il bilancio dei morti dopo la valanga che si è verificata nella giornata di ieri nel canale dei Vesses sopra Courmayeur, in Valle d’Aosta, e che ha travolto tre freerider. Ieri il decesso di due di loro; purtroppo anche il terzo uomo estratto è deceduto.

L’uomo, freeride francese di 35 anni, di Chamonix, è morto questa mattina all’ospedale Giovanni Bosco di Torino nonostante i medici abbiano cercato in tutti i modi di salvargli la vita. Il 35enne era assieme ad altri due amici, anche loro di Chamonix, di 29 e 31 anni, uno deceduto poco dopo essere stato estratto dalla neve e l’altro dopo arrivo al pronto soccorso di Aosta.

La valanga

A dare l’allarme erano stati altri freerider che hanno sentito il soffio della valanga e poco prima avevano visto il gruppo di sciatori francesi scendere nel canalone, molto frequentato dagli amanti del fuoripista.

Sul posto sono intervenute subito le guide del soccorso alpino valdostano e i militari della guardia di finanza di Entreves. I tre freerider, tutti provvisti di Artva (apparecchio per la ricerca in valanga), sono stati sepolti sotto oltre un metro e mezzo di neve.

