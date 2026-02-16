Volley femminile: il derby tra Cuneo e Novara va alle Gatte per 2-3, vince anche Chieri, KO di Pinerolo

TORINO – Finale di stagione con una vittoria pesante per la Honda Cuneo Granda Volley che si prende con voglia il derby contro la Igor Gorgonzola Novara. Le Gatte sono riuscite nell’impresa di espugnare il Pala Igor al tie-break dopo una partita di pura lotta.

La partita

Avvio di primo parziale in equilibrio, ma Novara avanti 8-7. Nel cuore del set la Igor resta avanti di una lunghezza (16-15), nonostante il tentativo di fuga, a cui le Gatte rispondono. Nel finale sono proprio le biancorosse a trovare il break decisivo per prendersi il parziale 23-25.

Secondo set che comincia con una super rotazione di Tolok in battuta: solco scavato e 8-2. Nel prosieguo del parziale le Gatte provano a tornare sotto, portandosi a -3 (16-13). Tuttavia nel finale la Igor gestisce bene e pareggia i conti (25-19).

Il terzo set si apre con Novara avanti di tre lunghezze: 8-5. Le Gatte rientrano sul 12-12, ma le padrone di casa cambiano nuovamente marcia (16-13). Il finale ricalca quello del secondo parziale, con Cuneo che ci prova, ma Novara chiude 25-18.

Quarto set con avvio equilibrato: Gatte avanti 7-8. Le biancorosse continuano a guidare nel cuore del parziale, grazie ad un break di vantaggio (14-16). Tuttavia nel finale Novara recupera e raggiunge Cuneo sul 20-20, dando vita ad un tramonto di set da cardiopalma. Si lotta, ma sono le Gatte a spuntarla 23-25.

Il tie break si apre con le Gatte avanti di un break (3-5), poi subito rimontate (5-5). Parità fino al nuovo break biancorosso che porta il parziale sul 7-10. Novara pareggia i conti sul 10-10, ma nel finale l’orgoglio di Cuneo porta la vittoria in Granda (13-15, 2-3).

Igor Gorgonzola Novara 2-3 Honda Cuneo Granda Volley (23-25, 25-19, 25-18, 23-25, 13-15)

Le altre partite

Ci spera fino alla fine la Wash4Green Monviso Volley ma al quinto set si arrende alla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Una battaglia durata più di due ore e giocata sempre sul filo di rasoio come dimostrano i parziali. Nel quarto set Bussoli e compagne sprecano la palla della vittoria e le padrone di casa ne approfittano per riaprire i giochi e portare il verdetto finale al tie break.

Ed è proprio al quinto set che la squadra di coach Pistola spinge sull’acceleratore mentre nella metà campo piemontese il gioco cala quel tanto che basta per consentire alle avversarie di chiudere con quattro lunghezze di vantaggio. Pesano, come in altre gare, i tanti errori al servizio (21) davvero troppi. Negli altri reparti i dati parlano di un grande equilibrio, specchio di una partita giocata punto a punto. Tutto rimandato all’ultima giornata, la salvezza si giocherà a Conegliano

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia-Wash4green Monviso Volley 3-2 (25/23, 23/25, 23/25, 26/24, 15/11)

La brutta prestazione e la sconfitta nel derby con Monviso sono acqua passata. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 gira pagina nel migliore dei modi tornando alla vittoria con un netto e meritato 3-0 sull’Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Con una giornata ancora da disputare, il risultato permette di eguagliare il record biancoblù di vittorie (18) e punti (54) nella Serie A1 Tigotà della stagione 2022/2023.

Spirito e compagne entrano in campo con il giusto atteggiamento e grazie a una prestazione attenta in tutti i fondamentali chiudono l’incontro con le romagnole in poco più di un’ora. Tranne le fasi iniziali della seconda frazione le chieresi hanno sempre la partita in mano, aggiudicandosi i tre set con parziali a 13, 18 e 23.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Omag-Mt San Giovanni in Marignano 3-0 (25-13; 25-18; 25-23)

