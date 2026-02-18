Due famosi youtuber tedeschi visitano gli impianti abbandonati delle Olimpiadi di Torino 2006

TORINO – Due youtuber tedeschi autori del canale Broken Window Theory con 368 mila iscritti che visitano luoghi abbandonati in pieno stile Urbex in giro per l’Europa hanno diffuso un video dedicato agli impianti abbandonati delle Olimpiadi di Torino 2006. Il video di 30 minuti dal titolo What Nobody Shows You About Italy’s Winter Olympic Games, riguarda la pista di bob e slittino di Cesana e il trampolini di Pragelato.

La presentazione del video

Mentre i fan delle Olimpiadi seguono i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, noi siamo andati nella parte che nessuno trasmette: i luoghi abbandonati che spesso restano dopo che lo spettacolo è finito. In questo video esploriamo due siti ormai deserti dei Giochi Invernali di Torino 2006: la silenziosa pista di ghiaccio di Cesana Pariol (dove gli atleti olimpici gareggiavano in bob, slittino e skeleton) e lo Stadio del Trampolino di Pragelato, da cui un tempo gli sciatori si lanciavano in volo.

