Lo spettacolo del Santuario di Sant’Anna di Vinadio sotto la neve

VINADIO – Le abbondanti nevicate degli ultimi mesi ci hanno regalato spettacoli che avevamo in parte dimenticato o che comunque non vedevamo da anni, soprattutto in montagna.

Il cuneese e in particolare la zona di Limone Piemonte sono i luoghi che ci hanno regalato immagini di paesaggi imbiancati davvero eccezionali, più che altrove. Oggi però la foto da cartolina arriva da Vinadio, dal Santuario di Sant’Anna e l’ha scattata Diego Ariaudo.

La foto è stata pubblicata sui canali di Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte. Il Santuario di Sant’Anna di Vinadio si trova a 2.035m s.l.m., nelle Aree Protette delle Alpi Marittime, naturalmente in provincia di Cuneo.

