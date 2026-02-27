Castellamonte, prodotti scaduti e numerose irregolarità: sospesa un’attività

CASTELLAMONTE – Maxi controlli nel comune torinese, dove i carabinieri della compagnia di Ivrea, insieme al Nas e al Nucleo ispettorato del lavoro, hanno sanzionato due locali per un totale di 28 mila euro.

Le verifiche hanno fatto emergere sistemi di videosorveglianza non autorizzati, bombole del gas collocate in aree accessibili ai clienti e violazioni legate all’igiene dei locali. Tra le criticità riscontrate anche la mancanza di tracciabilità degli alimenti, la presenza di prodotti scaduti o mal conservati e carenze nella formazione del personale in materia antincendio.

I militari stanno inoltre approfondendo la posizione relativa alla tracciabilità degli emolumenti spettanti ai dipendenti. Una delle due attività è stata sospesa.

