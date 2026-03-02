Biella, falsi carabinieri truffano una anziana: nel loro zaino un chilo tra orologi e gioielli

BIELLA – Ancora una truffa a danno di anziani.

Questa volta, vittima delle cattive intenzioni di due truffatori, campani ed entrambi 20enni, è stata una signora, residente in un paese in provincia di Biella.

La truffa

I truffatori avevano organizzato tutto nei particolari.

Prima hanno telefonato al domicilio della donna spacciandosi per finti carabinieri; uno dei due addirittura come Maresciallo di Ivrea.

Dicono alla vittima ignara che deve raggruppare tutti i gioielli che ha perché hanno il sospetto che si tratti di merce frutto di ricettazione. L’anziana, ligia al dovere e senza avere il sospetto che i due non siano davvero militari dell’Arma, consegna tutti i gioielli. Il sedicente Maresciallo, le fa pure firmare una specie di verbale, e corre alla stazione di Biella dove lo aspetta il complice.

Ma i due non avevano fatto i conti con l’occhio vigile di un cittadino che si trova proprio alla stazione e che si insospettisce vedendo quell’uomo sempre nello stesso posto, un po’ nervoso, che non sale in nessun treno. Decide quindi di segnalarlo ai carabinieri di Biella che arrivano sul posto. I militari prima di agire si appostano per studiare la situazione.

Non ci vuole molto prima di veder arrivare il finto Maresciallo. Così li fermano e li perquisiscono. Nello zaino trovano un chilo tra gioielli ed orologi, tutti in oro.

I due vengono arrestati e portati in carcere.

Gli oggetti preziosi vengono recuperati e restituiti all’anziana.

