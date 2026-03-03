Arrestato uno scippatore a Torino: aveva strappato dal collo la collana a una donna e aveva con sé bustine di hashish

TORINO – Un 43enne è stato fermato dalla Polizia a Torino dopo aver strappato la collanina d’oro a una donna. Nel pomeriggio di sabato 28 febbraio, un agente in servizio a Borgo Dora per alcuni controlli ha sentito una donna urlare e ha notato un uomo che correva verso via Lanino. Lo ha inseguito ed è riuscito a fermarlo, e tra l’agente e il rapinatore c’è stata anche una breve colluttazione. Alla fine l’agente, anche grazie all’aiuto di alcuni passanti, è riuscito a tenere fermo il 43enne e ad ammanettarlo, nonostante questo continuasse a divincolarsi per cercare di sfuggire. Il ladro ha anche cercato di liberarsi di diverse bustine di hashish che aveva nelle tasche, ma l’agente se n’è accorto e ha recuperato le sostanze stupefacenti.

La donna vittima del furto ha raccontato cosa fosse successo poco prima. L’uomo le si era avvicinato mentre lei camminava sul marciapiede e l’aveva aggredita per strapparle dal collo la collanina che, purtroppo, è stata solo in parte recuperata perché spezzata in più parti al momento dello scippo.

Il rapinatore è stato arrestato per furto con strappo, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stato portato alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.

