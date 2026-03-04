La Stampa ceduta al Gruppo Sae: le parole del presidente Cirio e del sindaco di Torino Lo Russo

TORINO – Qualche ora fa è giunta la conferma che si attendeva da tempo: con una nota ufficiale Gruppo Gedi e il Gruppo Sae hanno comunicato comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione del quotidiano La Stampa al gruppo editoriale sardo-abruzzese, che già edita vari giornali tra cui Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, La Nuova Ferrara e La Provincia Pavese.

La cessione comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione.

Sulla notizia si sono espressi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo.

“Apprendiamo la notizia della firma del contratto preliminare per la cessione del quotidiano La Stampa al gruppo editoriale Sae. Come istituzione in questa delicata fase vigileremo sul piano industriale e sul mantenimento dei livelli occupazionali nell’interesse del futuro di quello che è un patrimonio del nostro territorio e che dovrà poter continuare a garantire libertà di informazione”, sono state le parole di Lo Russo così come riportato da Ansa.

“La Regione Piemonte segue con attenzione le vicende legate alla vendita del quotidiano La Stampa che consideriamo a tutti gli effetti un patrimonio culturale del nostro territorio, oltreché un presidio irrinunciabile di democrazia e libera informazione. Il nostro impegno è prima di tutto a tutela di questo patrimonio e dei giornalisti che ogni giorno lo alimentano con il proprio lavoro e la propria professionalità” ha dichiarato Cirio. La Regione, inoltre, è disponibile al confronto con la nuova proprietà.

