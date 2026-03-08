Rubano 15 mila euro di merce da un’azienda di logistica di cui due della banda sono dipendenti: tre arresti e una denuncia

SETTIMO TORINESE – I fatti risalgono alla tarda serata del 3 marzo in uno stabilimento industriale di via Raspini a Settimo Torinese. Durante un servizio di pattugliamento, i carabinieri della stazione di Torino Barriera di Milano hanno notato quattro uomini intenti a scaricare merce da un furgone in piena notte.

L’attività ha insospettito i militari, che hanno deciso di effettuare un controllo.

La merce rubata da un’azienda di logistica

Dalle verifiche è emerso che le scatole scaricate dal veicolo contenevano candele e batterie per autoveicoli. Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che la merce era stata appena sottratta da un’azienda di logistica, per un valore complessivo stimato intorno ai 15mila euro.

Il furto sarebbe stato compiuto da una piccola banda composta da quattro persone. Due di loro risultavano dipendenti dello stabilimento industriale dove la refurtiva veniva scaricata e nascosta, mentre gli altri due lavoravano proprio nell’azienda di logistica colpita dal furto: un corriere di 62 anni e un carrellista di 30.

Arresti e denuncia

Al termine delle indagini sono stati arrestati il corriere 62enne, residente a Torino, e i due dipendenti dello stabilimento industriale, entrambi di 57 anni, residenti rispettivamente a Borgaro Torinese e a Settimo Torinese.

Per loro l’accusa è di furto aggravato in concorso e ricettazione aggravata in concorso. Su disposizione della Procura di Ivrea sono stati posti agli arresti domiciliari.

Il carrellista trentenne è stato invece denunciato in stato di libertà. La merce recuperata è stata sequestrata e successivamente restituita ai legittimi proprietari.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese