Aggressione in un bar del centro a Sale: arrestato l’uomo che ha tentato di rapinare una cliente

SALE – Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri dopo un tentativo di rapina avvenuto in un bar del centro di Sale.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio è avvenuto all’interno del locale, dove l’uomo avrebbe cercato di strappare con la forza la borsa a una cliente. Di fronte alla resistenza della donna, l’aggressore l’avrebbe colpita con calci e pugni nel tentativo di impossessarsi della borsa. Non riuscendo nel suo intento, si è poi allontanato rapidamente dal bar.

L’allarme è stato lanciato con una chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i militari della stazione locale e del Radiomobile. Grazie alla testimonianza della vittima e alle immagini del sistema di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare il sospettato.

Le ricerche sono proseguite poco dopo nelle zone vicine e si sono concluse in un casolare abbandonato, dove l’uomo è stato trovato mentre cercava di nascondersi. I militari lo hanno quindi fermato e arrestato.

Portato davanti all’autorità giudiziaria, il fermato ha ammesso le proprie responsabilità. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti una misura cautelare con l’accusa di tentata rapina aggravata.

