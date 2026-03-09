TORINO – Le previsioni meteo per Torino di martedì 10 marzo 2026 indicano una giornata dominata da cieli molto nuvolosi o coperti e deboli precipitazioni, in un contesto atmosferico influenzato da una circolazione depressionaria ancora attiva sul Nord Ovest. Durante la giornata sono attesi circa 3 millimetri di pioggia, con fenomeni generalmente deboli ma diffusi soprattutto tra la mattina e il pomeriggio. Nel corso della serata la situazione meteorologica tenderà però a migliorare gradualmente, con attenuazione delle piogge e possibili schiarite. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per il periodo: minima di 9°C e massima di 12°C. Lo zero termico sarà intorno ai 1686 metri, mentre i venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest al mattino e da Nord-Nordest nel pomeriggio. Non è presente alcuna allerta meteo.

Mattino: cielo coperto e piogge sulla città

Il martedì torinese inizierà con cieli molto nuvolosi o completamente coperti, accompagnati da piogge deboli e diffuse. La presenza della circolazione depressionaria sul Nord Ovest porterà condizioni di tempo instabile soprattutto nelle prime ore della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 9°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a rendere il clima umido e fresco.

Pomeriggio: instabilità ma fenomeni in attenuazione

Nel pomeriggio il tempo resterà nuvoloso o molto nuvoloso, con qualche pioggia residua soprattutto nelle ore centrali della giornata. Progressivamente, tuttavia, i fenomeni tenderanno a diminuire di intensità, lasciando spazio a condizioni meteorologiche più stabili verso la sera. La temperatura massima raggiungerà circa 12°C, mentre i venti ruoteranno da Nord-Nordest, mantenendosi moderati.

Sera: miglioramento e possibili schiarite

Con il passare delle ore la perturbazione tenderà ad allentare la presa sul Piemonte, favorendo una graduale attenuazione delle precipitazioni. In serata su Torino potranno comparire le prime schiarite, segnale di un miglioramento del quadro meteorologico.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 11 marzo: condizioni variabili, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti;

condizioni variabili, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti; Giovedì 12 marzo: ancora tempo variabile, con qualche nube ma anche momenti soleggiati;

ancora tempo variabile, con qualche nube ma anche momenti soleggiati; Venerdì 13 marzo: giornata variabile o nuvolosa, con cielo spesso coperto ma fenomeni poco probabili.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese