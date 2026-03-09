Nuovi reparti alle Molinette e al Cto: inaugurate due terapie intensive e una sub intensiva

TORINO – Torino rafforza la propria rete ospedaliera con tre nuovi reparti dedicati all’assistenza dei pazienti più critici. Alla Città della Salute e della Scienza sono state infatti inaugurate due terapie intensive e una terapia sub intensiva, realizzate grazie ai fondi Arcuri e frutto dei cantieri avviati negli ultimi mesi.

All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano, il direttore generale della Città della Salute Livio Tranchida e la direttrice sanitaria Paola Cassoni.

Nuova terapia intensiva alle Molinette

Il primo dei nuovi reparti si trova al primo piano del padiglione Marrone – Neuroscienze dell’ospedale Molinette. Si tratta di una terapia intensiva da 14 posti letto destinata alla Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione 2, attualmente diretta dalla dottoressa Chiara Melchiorri.

L’attività principale sarà l’assistenza ai pazienti dopo interventi di chirurgia complessa, in particolare chirurgia oncologica programmata o in emergenza-urgenza, inclusi i trapianti di fegato e di rene. Il reparto è organizzato con quattro camere a tre posti letto e due camere singole.

Sub intensiva per le neuroscienze

Sempre alle Molinette, al secondo piano dello stesso padiglione, è stato realizzato il nuovo reparto di terapia sub intensiva da 24 posti letto, destinato alle attività di ricovero delle strutture riunite di Neurologia, compresa la Stroke Unit.

Il reparto è gestito dalle équipe guidate dai professori Adriano Chiò e Leonardo Lopiano, dal dottor Paolo Cerrato e dalla dottoressa Sabrina Leombruni, sotto il coordinamento del direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Salute mentale, professor Diego Garbossa.

La struttura comprende 11 camere doppie e 3 camere singole. Il costo complessivo dei due nuovi reparti delle Molinette – tra lavori, apparecchiature e IVA – supera i 7 milioni di euro, finanziati con i fondi Arcuri.

Una nuova terapia intensiva al Cto

Il terzo intervento riguarda invece l’ospedale Cto di Torino, dove è stato completamente rinnovato il terzo piano con la realizzazione di una terapia intensiva da 12 posti letto, diretta dal dottor Maurizio Berardino.

Il reparto comprende due camere a quattro posti letto, due camere singole e una a due posti. A queste si aggiungono 8 posti di sub intensiva Covid in Pronto soccorso, pensati per la gestione dei pazienti in emergenza-urgenza.

L’investimento complessivo per il Cto ammonta a circa 3 milioni e 900 mila euro, anche in questo caso finanziati con fondi Arcuri.

Gli investimenti post Covid nella sanità piemontese

Secondo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi e l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano, l’apertura dei nuovi reparti rappresenta un passo importante nel potenziamento della rete sanitaria regionale.

«L’inaugurazione di questi reparti – sottolineano – rafforza la capacità di risposta dei nostri ospedali, soprattutto in ambiti delicati come la terapia intensiva e sub intensiva. Grazie agli investimenti realizzati dopo l’emergenza Covid, il Piemonte ha già completato oltre 450 posti letto tra terapia intensiva e semi intensiva e entro giugno saranno completati gli ultimi 150».

Interventi che, secondo la Regione, contribuiscono non solo a migliorare l’assistenza ai pazienti, ma anche le condizioni di lavoro dei professionisti sanitari.

Tranchida: «Cantieri chiusi e nuovi progetti»

Il direttore generale della Città della Salute Livio Tranchida, in carica dal 1° settembre dello scorso anno, ha sottolineato come la conclusione dei nuovi reparti rappresenti il primo risultato di un programma più ampio.

«Al mio arrivo – ha spiegato – erano numerosi i cantieri aperti. Quasi 30 sono stati chiusi e completati, mentre altri nuovi sono stati avviati. La nostra credibilità passa dalla capacità di rispettare i tempi».

Il prossimo passaggio, ha annunciato il direttore generale, sarà l’avvio ad aprile del cantiere per il nuovo Pronto soccorso delle Molinette, con la cosiddetta Fase 0, che prevede lo spostamento dell’angiografo e l’avvio delle operazioni preliminari.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese