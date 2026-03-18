Nei boschi di Masera per una passeggiata, lei scivola e lui chiama aiuto: salvata coppia di novantenni

VCO – Una coppia di novantenni è stata soccorsa nella serata di ieri dopo aver lanciato l’allarme dai boschi di Masera.

Cosa è successo

Due anziani sono usciti per una passeggiata lungo un sentiero nella zona della frazione Cresta, nei boschi di Masera, nel Verbano-Cusio-Ossola. La donna però è scivolata, finendo sotto il tracciato e non riuscendo più a risalire. A lanciare l’allarme è stato l’anziano di 93 anni che si trovava con lei.

Sul posto per le operazioni di soccorso i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, i carabinieri e il personale sanitario volontario della val Vigezzo. Una volta raggiunti, la donna è stata portata all’ospedale di Domodossola per gli accertamenti del caso.

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