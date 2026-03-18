Strage del Bardo, Torino non dimentica: undici anni dopo, il ricordo in Piazza Palazzo di Città

TORINO – Il rintocco del mezzogiorno in Piazza Palazzo di Città ha segnato, oggi mercoledì 18 marzo, un momento di profonda commozione per tutta Torino. A undici anni esatti dall’attentato al Museo del Bardo di Tunisi, le istituzioni e i cittadini si sono stretti attorno ai familiari delle vittime per un minuto di silenzio che ha squarciato il brusio del centro città.

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Era il 18 marzo 2015 quando, intorno alle 12:30, un commando terroristico colpì il cuore della cultura tunisina, spezzando la vita di 24 persone. Tra loro, il tributo di sangue pagato dalla nostra città fu altissimo.

Le vittime torinesi: un legame mai interrotto

Il ricordo si è concentrato in particolare su Antonella Sesino, stimata dipendente del Comune di Torino, e Orazio Conte, che quel giorno si trovava in Tunisia con la moglie Carolina Bottari.

Durante la cerimonia presenti anche il sindaco Stefano Lo Russo e i consiglieri comunali, a testimonianza di una vicinanza che non è solo formale, ma sentita da tutta la macchina amministrativa e dalla cittadinanza.

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