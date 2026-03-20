Revisioni truccate e chilometri scalati: raffica di denunce nel novarese

NOVARA – La Polizia Stradale di Novara ha smascherato due gravi frodi nel settore automobilistico a Grignasco e Casalvolone, mirate a immettere su strada veicoli insicuri o con dati tecnici alterati.

Revisioni “fantasma” a Grignasco

A Grignasco, un’officina autorizzata certificava il superamento del collaudo per mezzi in pessime condizioni. Il trucco era semplice quanto illecito: durante i test sui banchi prova, i veicoli usurati venivano sostituiti con mezzi in perfetto stato per falsificare i parametri di sicurezza. Il titolare è stato denunciato e la Provincia di Novara ha disposto l’immediata sospensione dell’attività.

Truffa dei chilometri a Casalvolone

A Casalvolone, i controlli hanno rivelato un sistema di frode in commercio presso una struttura che fungeva da rivendita e centro revisioni. Qui i chilometri delle vetture venivano scalati drasticamente per aumentarne il valore di mercato. Gli ignari acquirenti si ritrovavano così con auto certificate come seminuove, ma in realtà logorate dall’eccessiva usura. Il titolare dovrà rispondere di truffa e frode dinanzi all’Autorità Giudiziaria.

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