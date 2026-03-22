Basket serie A2, la Reale Mutua Torino vince a Pistoia

TORINO – La Reale Mutua Basket Torino ha rischiato grosso ma ha vinto 72-80 a Pistoia una partita che sembrava in cassaforte.

Torino parte bene e sembra gestire, fa l’allungo decisivo nel secondo quarto. Poi quando tutto sembra tranquillo l’ultimo quarto rischia di diventare un incubo, con Pistoia che recupera 12 punti. Ma il vantaggio di Torino regge e 72-80 è il risultato finale.

Una vittoria che consente a Torino di allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica e, allo stesso tempo, di riagganciare il treno play-in con un bilancio di 13 vittorie e 17 sconfitte.

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