Referendum costituzionale sulla giustizia: alle ore 12.00 di domenica hanno votato sopra al 14% sia in Piemonte che In Italia

TORINO – Secondo i dati pubblicati dal ministero degli interni al primo rilevamento delle ore 12.00 di domenica 22 marzo per il Referendum costituzionale sulla giustizia hanno votato piú del 14%.

Secondo i dati disponibili su una percentuale del 98% dei seggi in Italia hanno votato il 14,85%

In Piemonte la percentuale è del 14,45%. La provincia in cui si è votato di più è quella di Alessandria con il 17.12%, quella dove si è votato di meno è quella di Torino con il 12.68%.

A Torino città ha votato il 10,75% contro il 9,61% della precedente tornata elettorale di referendum dell’8 e 9 giugno 2025.

I seggi sono aperti domenica 21 marzo dalle 7 alle 23, e lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15.

Gli aventi diritto al voto, in base ai dati del Viminale, sono 51.424.729, di cui 5.477.619 all’estero.

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