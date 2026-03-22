Sono passati 40 anni dallo scandalo del vino al metanolo: come una frode alimentare scosse l’Italia e il suo vino

TORINO – Nel marzo del 1986, l’Italia fu travolta da uno degli scandali alimentari più gravi della sua storia recente: il cosiddetto scandalo del vino al metanolo. Una frode industriale con conseguenze drammatiche, che costò la vita a decine di persone, lasciò altri soggetti con gravi danni neurologici e costrinse il settore vitivinicolo italiano a una profonda trasformazione. Sono passati 40 anni.

La scoperta di un veleno in bottiglia

Tutto ebbe inizio nella prima metà di marzo: i medici degli ospedali di Milano notarono casi anomali di intossicazione da alcol, caratterizzati da sintomi particolarmente gravi come vomito, confusione, dolori addominali e — nei casi peggiori — cecità totale o morte. I primi casi segnalati furono quelli di persone che avevano consumato vino da tavola acquistato nei supermercati. Solo dopo analisi approfondite si scoprì che il comune denominatore era un contaminante: l’alcol metilico, o metanolo, altamente tossico per l’organismo umano, soprattutto a concentrazioni elevate.

A differenza dell’alcol etilico che si trova normalmente nelle bevande, il metanolo è un composto che può essere generato in piccolissime quantità durante la fermentazione naturale dell’uva, ma quantità superiori a quelle consentite sono letali. Nel caso del vino adulterato, le analisi rivelarono livelli di metanolo decine di volte superiori ai limiti di legge: con quantità simili bastava un solo cucchiaio di vino per provocare avvelenamento grave.

Una frode organizzata, non un errore isolato

Le indagini svolte dalla Procura di Milano scoprirono che non si trattava di un semplice errore di produzione, ma di una operazione deliberata per aumentare la gradazione alcolica del vino a basso costo. Alcuni commercianti — tra cui Giovanni e Daniele Ciravegna, padre e figlio della provincia di Cuneo — avevano intenzionalmente aggiunto metanolo industriale a vini comuni, convinti che questo potesse fornire un “colpo di alcol” immediato e quindi un prodotto vendibile a prezzi competitivi. È importante ricordare che a quell’epoca il metanolo era diventato molto più economico a seguito di modifiche fiscali, e questa opportunità aveva attratto la “banda del metanolo”, come li definì l’allora presidente del Consiglio Bettino Craxi.

Questa rete organizzata non rimase confinata a un solo territorio: il vino adulterato finì in bottiglie distribuite in tutta Italia, soprattutto nel Nord, raggiungendo supermercati e punti vendita con etichette apparentemente innocue.

Il bilancio umano e sanitario

Le conseguenze furono tragiche:

19 persone morirono nel corso dell’epidemia di avvelenamento.

Decine di altri consumatori rimasero gravemente intossicati, con alcuni di loro che svilupparono danni neurologici permanenti o cecità completa.

L’allarme sanitario esplose ufficialmente il 17 marzo 1986, ma nei giorni precedenti medici e pronto soccorso avevano già notato l’anomalia. Solo grazie alla prontezza dei medici del centro antiveleni dell’ospedale Niguarda di Milano si poté identificare il metanolo come causa delle gravi intossicazioni.

Indagini e processo

Le indagini giudiziarie portarono a un lungo processo, inizialmente avviato con anni di ritardo e conclusosi nel 1993. Furono imputate decine di persone tra produttori, distributori e fornitori di metanolo. Le accuse comprendevano associazione per delinquere, adulterazione di sostanze alimentari, lesioni gravi e omicidio colposo con dolo eventuale.

I principali imputati, tra cui i Ciravegna, ricevettero pene detentive significative (anche oltre dieci anni), ma molti non scontarono interamente le loro condanne e non furono mai pagati i risarcimenti alle famiglie delle vittime, in parte perché gli imputati risultarono nullatenenti. Ancora oggi ci sono iniziative per ottenere indennizzi per le vittime e i loro familiari.

Lo shock per l’industria del vino italiano

Oltre al trauma umano, lo scandalo provocò un crollo del mercato vinicolo italiano: nel 1986 le esportazioni si ridussero drasticamente, mentre molte nazioni importatrici di vino italiano — come Germania e Regno Unito — sospesero o testarono rigorosamente i prodotti in dogana per timore di contaminazioni. Questo colpì duramente sia i produttori seri che il comparto più vasto dell’industria vinicola nazionale.

Una rinascita basata sulla qualità

Paradossalmente, la tragedia fu un punto di svolta per il settore. Nel decennio successivo lo stile produttivo italiano virò con decisione verso la qualità, con controlli più severi, standard più elevati e certificazioni di origine che avrebbero portato, nel tempo, alla diffusione delle denominazioni DOC e DOCG, promuovendo vini di prestigio e rafforzando la reputazione internazionale del vino italiano.

Lo scandalo del vino al metanolo, dunque, resta una delle pagine più drammatiche e significative nella storia dell’agroalimentare italiano: una lezione amara su cosa può accadere quando la ricerca del profitto supera la sicurezza dei consumatori, ma anche un momento che ha innescato una profonda modernizzazione del settore.

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