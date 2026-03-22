Quali sono le 10 pasticcerie dove comprare la migliore colomba di Pasqua a Torino

TORINO – La colomba è il dolce tipico di Pasqua anche in Piemonte. Con la glassa, le mandorle e i canditi o nelle mille varianti che sono nate nel tempo, ripiene di creme o ricoperte di cioccolato. Ma dove possiamo trovare la migliori colmbe di Pasqua a Torino?

Abbiamo provato a fare un elenco che è ovviamente molto soggettivo. Se avete altre pasticcerie da segnalarci potete farlo nei commenti all’articolo. Abbiamo preso in considerazione solo le colombe artigianali e non quelle industriali.

Le 10 migliori pasticcerie dove comprare la colomba di Pasqua a Torino

Pasticceria Venier

Via Monte di Pietà, 22

Classica torinese molto amata, ottima per chi cerca una colomba tradizionale fatta bene.

Pasticceria Orsucci 1947

Via Borgaro, 65

Alta pasticceria: lavorazioni curate e lievitati di livello.

Gustavo Pfatisch

Via Paolo Sacchi, 42

Storico marchio torinese, forte anche su cioccolato e versioni più golose.

Pasticceria Balzo

Via S. Donato, 86

Meno “turistica”, ma molto apprezzata per qualità e rapporto prezzo.

Arzilli Chez Leila Pastry

Via Pietro Cossa, 94

Pasticceria moderna con grande attenzione a ingredienti e presentazione.

Pasticceria Ghigo

Via Po, 52/B

In via Po: storica e centralissima, perfetta anche per un regalo.

Pastarell

C.so Vittorio Emanuele II, 80

Ottima scelta accessibile, con buona qualità costante.

Seganti

Corso Racconigi, 160

Una pasticceria di quartiere che negli ultimi anni si è fatta notare parecchio tra gli appassionati.

Pasticceria Beatrice

Corso Bramante, 61

Tra le più frequentate di Torino: produzione ampia e colombe solide.

Pasticceria Lovreglio

Via Publio Elvio Pertinace, 31

Artigianale di quartiere, meno conosciuta ma molto valida.

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